2001 hat der amerikanische Komponist Picker diese Story in Töne gesetzt; 2006 erfolgte eine Kammermusikfassung. Diese ist nun als österreichische Erstaufführung zu erleben, was auch wiederum fast an ein Wunder grenzt. Denn die eigentliche Premiere musste aufgrund einer Erkrankung der vorgesehenen Hauptdarstellerin (Halsentzündung) um ein paar Tage verschoben werden. Als famose Einspringerin konnte die amerikanische Mezzosopranistin Julia Mintzer gewonnen werden, die binnen vier Tagen (!) die Partie der Thérèse Raquin musikalisch wie auch szenisch einstudierte. Ein Grenzgang, der sich ausgezahlt hat.

Denn Mintzer ist diese Thérèse, eine in der Spießerhölle gefangene Frau, die sich befreien will, die leidenschaftlichen, obsessiven Sex mit dem Maler Laurent hat, um nach dem gemeinsamen Mord dem Irrsinn zu verfallen. Und all das sieht man auch extrem drastisch. Denn Regisseur Christian Thausing macht keine Gefangenen. Er transportiert das Geschehen aus dem 19. Jahrhundert in ein trostloses amerikanisches Kleinstadt-Ambiente, für das Christoph Gehre ein fantastisch detailliertes Einheitsbühnenbild geschaffen hat. Und ja, alle Sexszenen sind sehr explizit dargestellt; im zweiten Akt lässt dann aber fast ein Film wie „Einer flog über das Kuckucksnest“ grüßen. Mintzer ist da mittendrin, singt und spielt bis zur völligen Entäußerung. Kompliment!