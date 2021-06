Tipps fürs Wochenende

Die Show Angewandte wurde ins Leben gerufen, um Studierenden die Möglichkeit zu bieten, ihre Kreationen im Rahmen einer professionellen Modenschau zu inszenieren. Seit vielen Jahren fördert der Event die Professionalisierung und Karrieren der aufstrebenden Mode-Designerinnen und genießt weit über Insider-Kreise hinaus eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit und Reputation, national wie international.

Ausgehen

Die Fußball-EM in Frankreich startet. Diese Lokale und Orte eignen sich fürs gemeinsame Schauen am besten: Elektro Gönner, Chelsea, Nachbar, U.S.W, Adlerhof, Altes AKH, WUK, Grelle Forelle, Adria Wien, Charlie P‘s, Shebeen, Pratersauna und Celeste - mein persönlichen Hotspots.

Im Celeste gibt es nach der EM-Übertragung ein DJ-Set von Elektro Guzzi, der lässigen wie guten heimischen Live-Techno-Band.

Am Freitag lädt Zuckerwatt zur Sause in die Grelle Forelle. Nach dem Fußballzauber auf der Terrasse (bei schönem Wetter) geht es mit Johannes Heil (live) drinnen weiter. Da werden dann sicherlich auch die Rave-Fanfaren ausgepackt.

Die Veranstaltungsreihe Erdbahnkreuzer wird wie gewohnt im Club Titanic die Genre-Ketten sprengen. Diesmal zu Gast: Ron van de Kerkhof, ein Swinger in Sachen Musik: Elektro trifft Wave trifft Techno trifft Ambient.

Das Produzenten- und DJ-Gespann Detroit Swindle hat die letzten House-Jahre maßgeblich mitgeprägt. Am Freitagabend spielen sie im Sass auf. Anlässlich der Jubiläumswoche – der Club am Karlsplatz feiert seinen 9. Geburtstag – gibt es feine Acts zu hören. Am Samstag kommt etwa André Galluzzi vorbei. Und zur Afterhour am Sonntag gibt’s feinen Sound von Mark Henning. Alles Gute, Sass.