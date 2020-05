Ein Wiener Schnösel in Reinkultur. KURIER-Stream Tipp des Tages

Auf die Frage "Was ihm an der Figur des Gruber gefalle?" meint Rubey über seine Rolle in Marie Kreutzers Romanverfilmung " Gruber geht", nur: "Er tritt nicht nach oben und buckelt nicht nach unten, sondern er tritt in alle Richtungen. Das ist sehr unösterreichisch. Und trotzdem ist er ein Wiener."