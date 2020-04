"Unösterreichisch und trotzdem Wiener"

Haben wir Schweiß in der Nähe?"

Eine junge Frau eilt mit Spraydose herbei und sprüht sorgsam etwas " Schweiß" – auf die Stirn von Manuel Rubey. Dieser liegt gerade auf einer Flachbank im Fitness-Center und ist mit Bankdrücken beschäftigt.

Das heißt, wenn die Kamera läuft. Sobald Regisseurin Marie Kreutzer das Kommando "Film läuft" gibt, beginnt Rubey angestrengt zu stemmen. Zwei Mal, drei Mal kann er die Langhantel in die Höhe bringen. Dann geht ihm die Kraft aus. Das Gewicht lässt sich nicht mehr bewegen. Niedergeschlagen verlässt er den Trainingsraum.

Und Cut.

Fünf Mal lässt Marie Kreutzer diese Szene drehen. Am Ende wirken die Komparsen, die im Hintergrund ihre Oberarme strapazieren, schon ein wenig erschlafft. Aber dann ist alles im Kasten.

Es handelt sich um eine Schlüsselszene in der Verfilmung des Erfolgsromans "Gruber geht" von KURIER-Kolumnistin Doris Knecht, der gerade in Wien, in der Steiermark und in Berlin gedreht wird (Filmstart: Frühjahr 2015). Beim misslungenen Bankdrücken realisiert Manuel Rubey in seiner Titelrolle als Gruber erstmals, dass er tatsächlich an Krebs leidet. Denn Gruber, Mitte dreißig und in Job und Liebe erfolgreich umtriebig, bekommt eine Diagnose, die sein Leben infrage stellt. Außerdem verliebt er sich in eine Berliner DJane ( Bernadette Heerwagen) und sucht Rat bei seiner Schwester ( Doris Schretzmayer).

"Heute starte ich eine radikale Diät, bei der man angeblich einen Kilo pro Tag verliert", erzählt Rubey leutselig in der Drehpause. Bald sind jene Szenen angesagt, in denen Gruber Chemotherapie macht und schlecht auszusehen beginnt. Aber als Hypochonder, sagt Rubey, könne er sich die Krankheit ohnehin sehr genau vorstellen.