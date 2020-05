Tim Parks: Stillsitzen und schweigen

So entsteht ein Briefroman, der uns nebenbei sagen will: Greift ebenfalls zur Feder, traut euch was!

Vielleicht sollte man nicht im ersten Brief feststellen, dass man nach dem Festessen mit seiner langjährigen Ehefrau geschlafen habe.

Und auch die Erwähnung, man stelle sich jede Frau nackt vor, könnte beim Anbandeln durchaus problematisch sein. Aber dieser Autor (welcher?) macht es. Er ist frisch, philosophisch und – mit großem Vergnügen! – peinlich und erreicht damit, dass ihm die Frau Professor antwortet. Unverzüglich. Sie ist Theologin – dadurch kann Walser den von ihm geschätzten evangelischen Schweizer Theologen Karl Barth (1986–1968) ins Spiel bringen. Der passt schon deshalb gut, weil von Barth der Satz stammt: Gott sei der unbekannte Gott, an den man nur ohne Hoffnung auf Hoffnung glauben könne. Das ist bei Schlupp und Frau Professor Schneilin ja nicht anders.

Sie kommen einander in den Briefen hoffnungslos nah. Ihr schriftliches Abenteuer ist Verrat an den jeweiligen Ehepartnern. Man erzählt einander exklusiv, was daheim verschwiegen wird. Das Buch ist ein Flirt mit dem Unmöglichen; und bekommt tatsächlich so etwas wie Action: Frau Professor Schneilins Ehemann, der Hirnforscher, wird krank, gesund, wieder krank ...

Herr Schlupp wartet auf Post, die nie mehr kommt. „Ohne Unmöglichkeit kann ich nicht leben. Umgeben von nichts als Möglichem erlischt das Leben selbst.“ Bei einer solchen Wahrheit Walsers ist ihm sein seltsames anfängliches Grasen sofort verziehen. ( Peter Pisa)

KURIER-Wertung **** von *****