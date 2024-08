Tim Burtons "Beetlejuice 2": Sandwürmer wie aus der Muppet-Show

Doch dann war es so weit: Flankiert von seinem prominenten Cast eröffnete Tim Burton mit „Beetlejuice, Beetlejuice“ das 81. Filmfestival in Venedig. Zur Premiere waren mit Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O’Hara sowohl die Schauspieler aus dem Original-Hit gekommen, als auch die Sequel-Neuzugänge Monica Bellucci, Justin Theroux und Jenna Ortega. Sie alle sind Teil eines milde amüsanten, augenzwinkernden Trips durch die Tim Burtons Geisterbahn zwischen Nostalgie und Next Generation.