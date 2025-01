Kurz vor US-Verbot: Bob Dylan startet Tiktok-Account

Am 19. 1. steht die Entscheidung an, ob die Plattform Tiktok in den USA verboten wird. Kurz davor legte der Literaturnobelpreisträger Bob Dylan noch rasch einen Account an.

Wie das Magazin Rolling Stone berichtet, stellte der Songwriter vier Tage vor der drohenden Gerichtsentscheidung den Account mit den Worten „Explore the world of Bob Dylan, now on Tiktok“ online, sein erstes Posting war ein Video mti einem Zusammenschnitt von Aufnahmen verschiedener Lebensphasen. Innerhalb kurzer Zeit bekam der Account mehr als 10.000 Follower.

Wahrscheinlicher ist aber, dass der notorisch rätselhafte Musiker sich einfach mal umschauen wollte: „Dylan präferiert Social-Media-Plattformen, die mit einem Fuß im Grab stehen“, heißt es in dem Bericht. So habe Dylan auch kurz vor dem Verkauf von Twitter an Elon Musk begonnen, die nunmehr als „X“ firmierende und von diversen Meinungsführern fluchtartig verlassene Plattform intensiv zu nutzen. Das Verhalten entspreche einem Muster, das auch in der aktuellen Film "A Perfect Stranger" wiedergegeben wird: In einer Szene betritt Dylan (dargestellt von Timothée Chalamet) in dem Film eine Party, nur um sie kurz darauf wieder zu verlassen.