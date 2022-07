TikTok-Trend: Jugendliche randalieren bei Minions-Film

Zum Film: "Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss"

Er ist noch keine zwölf Jahre alt, und doch hat es dieser Knirps faustdick hinter den Ohren: Oberbösewicht Gru kehrt im neuesten Animationsabenteuer der "Minions" auf die große Leinwand zurück. Gemeinsam mit seinen gelben Helferlein will er sich einen Platz bei den "Fiesen 6", einer Superschurken-Truppe, erkämpfen. Doch es kommt anders als geplant, weshalb sich die Minions letztlich "Auf der Suche nach dem Mini-Boss" wiederfinden.

Drei Filme der "Ich - Einfach unverbesserlich"-Reihe sowie ein eigener "Minions"-Ableger haben die gelben Nervensägen in den blauen Latzhosen seit 2010 zu weltweiten Stars gemacht. Während das für die Animationsschmiede Illumination Entertainment ein wahrer Glücksfall ist, scheiden sich nicht nur am albernen Gebrabbel der Figuren die Geister. Kindischer Humor und eine ewige Slapstick-Parade kommen aber offenbar an, war das erste Soloabenteuer 2015 doch der erfolgreichste Kinofilm in Österreich.

An jene Story knüpft nun auch der zweite Teil an: Haben die quirligen gelben Minions damals den noch jungen Gru entdeckt und gleich zum neuen Boss erkoren, müssen sie nun mit ihm gemeinsam den nächsten Schritt wagen - oder doch nicht? Klein Gru hat nämlich nur eines im Sinn: Endlich bei seinen Lieblingsganoven, den "Fiesen 6", unterzukommen. Da trifft es sich gut, dass deren Anführer Wilder Knöchelknacker (in der deutschen Fassung gesprochen von Thomas Gottschalk) verschwunden und damit ein Platz freigeworden ist.