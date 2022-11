"Thriller": Ein singender Besucher aus einer anderen Welt

Pop. Der 30. November 1982 hat nicht die Welt verändert – das wäre doch zu hoch gegriffen – aber doch die Welt des Pop. Selbst gestandene Rockfans hatten nach diesem Tag eine Platte in den Händen, deren Cover ein Wesen zeigte, das aussah wie schwarz und weiß zugleich, Mann und Frau zugleich, alt und jung zugleich. Es wirkte ein bisschen wie ein Besucher aus einer anderen Welt.

(Na gut, das Tigerbaby an weiĂźem Anzug auf dem Cover erinnerte auch an Siegfried & Roy.)

67 Millionen

Heute vor 40 Jahren erschien „Thriller“ von Michael Jackson, produziert von Quincy Jones, eingespielt vor allem von den Musikern der Band Toto. Es hat sich bis heute 67 Millionen Mal verkauft (manche Schätzungen gehen sogar von weit höheren Zahlen aus) und ist damit das meistverkaufte Album aller Zeiten. Von den neun Titeln des Albums wurden sieben als Single ausgekoppelt, alle erreichten die Top Ten der amerikanischen Hitparade. „Billie Jean“ und „Beat It“ schafften Platz eins.

Als erste Single erschien „The Girl Is Mine“, das Duett mit Paul McCartney. Ein zweites Duett – „Say Say Say“ – kam ein Jahr später auf McCartneys Album „Pipes Of Peace“ heraus. Die Freundschaft zerbrach, als Jackson die Songrechte der Beatles kaufte.

Der bis heute ungebrochene Reiz von „Thriller“ besteht darin, dass es einem weißen Publikum schwarze Popmusik verkaufte und diesem dabei das Gefühl gab, zu Hause zu sein. Anders ausgedrückt: Die Platte mischte Disco, Funk, Soul, Pop und Rock zu etwas völlig Eigenständigem, dem niemand widerstehen konnte.

Der spannendste Moment der Platte kommt in „Beat It“: Mitten in dem Stück fräst sich plötzlich die Gitarre von Hardrock-Star Eddie Van Halen durch den Funk-Beat: Das Solo, das klingt wie ein Außerirdischer auf Cluburlaub, wurde aus mehreren Takes zusammengeschnitten und wirkt ebenso irritierend wie unwiderstehlich.

Pünktlich zum Jubiläum der Platte, an die beim Erscheinen angeblich weder Jackson selbst noch seine Plattenfirma so richtig glauben wollten, erscheint „Thriller 40“ – zum Originalalbum kommen Remixe und Demo-Aufnahmen.guido tartarotti