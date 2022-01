Thomas Maurer: "Hurra, wir leben noch!"

Vergangenes Jahr bewegten Sie in der ORF-Sendung „Die Tafelrunde“ mit einem Auftritt, in dem Sie über den Tod Ihres Vaters gesprochen haben, der an Corona starb. Sie haben dafür die Politik verantwortlich gemacht. Sehen Sie das heute mit ein bisschen Abstand anders?

Mitverantwortlich im konkreten Fall jedenfalls. Schon die Organisation von Impfterminen für Hochrisikopatienten war vorwiegend deshalb so ein Debakel, weil die neun Bundesländer sich ausschließlich dahingehend koordinieren konnten, gemeinsam aufs Gesundheitsministerium zu pfeifen und sich mit neun verschiedenen Eigenbauplänen wichtig zu machen. Und wenn dann ein anderes Bundesland irgendwas unübersehbar richtig macht – wie z. B. Wien mit den PCR-Tests – dann verbietet natürlich der Regionalstolz, davon zu lernen. Ich fand die österreichische Form des Föderalismus ja schon fragwürdig, als sie noch lediglich teuer und nutzlos war. Aktiv Schaden anrichten geht dann aber, finde ich, doch zu weit.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Impfgegner und Verschwörungstheoretiker durch die Straßen ziehen sehen?

Vieles, aber nichts, was ich elegant zu formulieren vermöchte.

Es scheint fast so, als hätte die Aufklärung, die Epoche der Vernunft, das Bildungssystem bei vielen Menschen in Österreich nicht ganz gegriffen. Was ist da falsch gelaufen bzw. was läuft falsch?

Es ist halt nicht so, dass die Absolvierung der Schulpflicht automatisch Vernunft und das Erreichen der Volljährigkeit automatisch Erwachsenheit zur Folge hat. Da muss man sich schon selber weiter drum kümmern. Es ist vermutlich auch kein Zufall, dass häufig genau jene, die am lautesten brüllen, dass sie keinesfalls von „moralisierenden“ Medien „erzogen“ werden wollen, am augenscheinlichsten von ein bisschen mehr Erziehung profitieren würden.