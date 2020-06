Thomas Hampsons Comeback in Salzburg

Im Fall Hampson: Welcher Bariton versteht es, so perfekt, so vokal makellos, so nuanciert und so emotional Gustav Mahlers Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" zu interpretieren? Wohl kaum einer!

Hampson hat Mahler internalisiert, er gestaltet die Lieder um Liebe und Tod mit einer selten gehörten Stringenz. Auch die Mahler-Zugaben waren hinreißend.

Viel (kluges) Temperament konnte Hampson zuvor bei Dvoráks "Zigeunermelodien" zeigen – schöne Studien aus einem Kosmos der Liebe und des Lebens.

Schade nur, dass Pianist Wolfram Rieger bei Robert Schumanns "Liederkreis" ein allzu braver, zurückhaltender Begleiter war. Egal: Thomas Hampson ist zurück in Salzburg. Und das zählt auch.

KURIER-Wertung: **** von *****