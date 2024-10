Von Polka bis Filmmusik: Sounds mit hohem Lustfaktor

Das Übliche beim Mega-Trompeter Gansch ist sowieso das Unkonventionelle, das Schmankerl, das man für gewöhnlich so nicht hört, u. a. die „Star Wars Suite“ in vier Sätzen von John Williams. Eine Polka-Rarität „für Freunde“ wie „Přátelům“ von Jaroslav Zeman. Oder ein Feature für drei Klarinetten: „Pie in the Face“ von Henry Mancini aus dem Film „Das große Rennen um die Welt“ (1965) mit Jack Lemmon und Tony Curtis.

Das Spiel nach der Pause heißt: Erkennen Sie die Melodie? Mit dem Wiederhören u. a. von „Lara’s Theme“ aus „Doktor Schiwago“ (1965), dem „Ritt der Kosaken“ aus „Taras Bulba“ (1962) mit Yul Brynner und Tony Curtis und einer Kostprobe im Superbreitwandsound aus einem Arnold-Schwarzenegger-Action-Kracher. Und wie in Max Steiners Titelmelodie im Slow-Swing zu „A Summer Place“ (1959) die Bläser fast wie Streicher klangen, hatte etwas von Magie. Wo das Beste ist: Augen zu!

Beim ViennaJazzFloor Festival 2024 (1. – 30. 11.) spielt in der Grazer Band Smelly Jelly u. a. Thomas Ganschs Sohn, der 18-jährige Jojo am Piano (7. 11., Jazzclub ZWE) https://viennajazzfloor.at