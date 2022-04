Thomas Edlinger übers Donaufestival: "Unser Publikum sucht Überraschungen"

Pandemie-bedingt wurde das Festival im Jahr 2020 ersatzlos gestrichen, 2021 verlegte man das Programm in den Oktober, wo viele Besucher den Weg nach Krems aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen aber nicht angetreten sind. „Dieses Jahr“, so Thomas Edlinger im KURIER-Interview, „sieht die Situation aber wieder besser aus“. Der Auftakt des Festivals sei bereits ausverkauft, weitere Tage werden noch vor Festivalbeginn ausverkauft sein.

„Das Programm ist heuer besonders dicht“, macht Edlinger Werbung in eigener Sache. Es gäbe neue Formate wie das Research-Lab „What is left to steal“, ein Auftragswerk von Aho Ssan, Arbeiten im öffentlichen Raum, eine mehrstündige Performance von Ariel Ashbel in der Dominikanerkirche und vieles mehr.

KURIER: Trotz der vorherrschenden Zuversicht steht das Festival vor einigen Herausforderungen. Zum Beispiel: Wie spricht man zukünftig ein jüngeres Publikum an, ohne das ältere zu vergraulen?

Thomas Edlinger: Wir bieten ein vielfältiges Angebot für ein neugieriges, weltoffenes Publikum. Im besten Fall gelingt es, Ältere und Jüngere für künstlerische Formen und Genres zu interessieren, die sie vielleicht vorher nicht so am Schirm hatten. Wenn zum Beispiel beim letzten Donaufestival der 75-jährige Trompeter Jac Berrocal mit einem fulminanten Konzert plötzlich 25-Jährige begeistert, dann ist das einer dieser Momente, in denen Jung und Alt keine Kategorien mehr sind, sondern es um Haltung und Ästhetik geht.

Wie schwer ist es, im globalen Festival-Wettbewerb zu bestehen – vor allem jetzt, wo Künstler wieder auf Tour gehen, Konzerte und Festivals wieder stattfinden?

Es gibt einige Festivals, mit denen wir in freundlichem Austausch stehen oder kooperieren, diesmal zum Beispiel mit dem Rewire-Festival in Den Haag oder Unsound in Krakau. Diese Kooperationen ermöglichen uns, inhaltlich spannende Projekte zu realisieren. Unser guter internationaler Ruf hat uns heuer zudem geholfen, wieder Publikumsmagneten wie ARCA, Jehnny Beth von den Savages oder Shabazz Palaces nach Krems zu holen. Besonders freut uns das eigens für das Donaufestival zusammengestellte Programm von Soap&Skin.