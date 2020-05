Thielemanns Operndebüt in Salzburg

Mittwoch, früher Nachmittag: Christian Thielemann, einer der Topstars der Festspiele, tritt erstmals öffentlich auf. Er bittet die Journalisten um Verzeihung, dass er sie warten hat lassen - Stau in Salzburg wegen eines umgekippten Baumes. Die paar Minuten sind aber nichts im Vergleich zur Wartezeit der Musikfreunde: Seit vielen Jahren freuen sie sich auf die erste Thielemann'sche Opernpremiere in Salzburg, Freitag ist es so weit.



Auf dem Programm steht "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss. Dieses Werk hätte Thielemann schon 2005 unter Intendant Peter Ruzicka in Salzburg leiten sollen. "Das ging aber wegen Bayreuth nicht. Die Akustik in den beiden Festspielhäusern ist zu unterschiedlich, da muss sich das Ohr immer erst umstellen. Jeder, der in einem Sommer an beiden Orten dirigiert hat, hat mir davon abgeraten."