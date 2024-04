Gletschertheater in Sölden: „Die Wolken sind die beste Nebelmaschine“

Einmal gab es so viel Nebel am Berg, dass die Zuschauer das Stück nur in Teilen sehen konnten. Ansonsten aber blieben sie in Sölden bisher weitgehend verschont von Wetterkapriolen; meistens spielt das Wetter sogar sehr gut mit

Berg als Hauptdarsteller

Die Elefanten, mit denen der karthagische Feldherr Hannibal im Jahr 218 vor Christus die Alpen überquerte, werden von 32 Pistenraupen dargestellt. Hannibals Geschichte wird einerseits in einem aus dem Off eingespielten Text transportiert, andererseits mit den Mitteln des Tanztheaters erzählt. Die Hauptrolle aber spielt der Berg.

Die exakt 67 Minuten lange Inszenierung ist bis ins Detail durchgetaktet; an der Partitur wird kein Beistrich verändert. „Das ist ein Klassiker der österreichischen Choreografie“, sagt der technikaffine Choreograf Hubert Lepka, 66, der sich das alles ausgedacht hat. „Das Stück ist immer das gleiche. Aber wir befinden uns hier in einer exponierten Landschaft, die sich natürlich ständig verändert. Die Rolle des Wetters ist es eigentlich, sich an die Prognose zu halten. Aber das Wetter improvisiert hier sehr gerne.“

