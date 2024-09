Theater Scala: Hare mordet, damit Macbeth morden kann

Die Not der Künstler

Bruno Max generiert aus diesen historischen Verbrechen eine deutliche Kritik am Kapitalismus, der Menschen zum Äußersten treibt. Und er zieht noch eine weitere Ebene ein. Die thematisiert die Not der Theaterleute. Helen, eine mittellose Schauspielerin, verdingt sich als Prostituierte, bis sie in Burke einen Sponsor findet, der ihr eine Produktion von Shakespeares „Macbeth“ mit ihr selbst in der Titelrolle finanziert. Er bekommt zwar Gewissensbisse, aber die Liebe zu Hellen lässt ihn seine mörderischen Geschäfte fortsetzen.

Thomas Marchart (Burke), Bernie Feit (Hare), Lisa-Carolin Nemec (Helen), Christopher Korkisch (Knox) agieren engagiert. Dass das restliche Ensemble in manchen Szenen Totenkopfmasken tragen muss, wirkt übertrieben. Susanne Zobl