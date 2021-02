Theater, Kinos, Konzerthäuser bleiben bis "rund um“ Ostern zu

Dennoch sind die nunmehrigen Perspektiven ein weiterer Schlag für die Branche. Viele Kulturschaffende im Veranstaltungsbereich haben seit März 2020 keine regelmäßigen Einnahmemöglichkeiten. Diese sind zu Ostern damit mehr als ein Jahr von der Pandemie voll getroffen.

Zunehmend stellen sich auch Fragen nach der Realisierungschance der restlichen Saison – und auch für die großen Rockfestivals, die mit Juni starten wollen, aber lange Vorlaufzeiten haben. Zuletzt war im Gespräch, dass Kulturveranstaltungen mit „Freitesten“ wieder möglich sein sollen. Die nunmehrige Verlängerung der Schließzeit sei „keine gute Nachricht“ für die Branche, sagte Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Sie wisse, "dass die Kulturinstitutionen in Österreich bereit wären, aufzusperren, dass es viele fertig geprobte Produktionen gibt, die auf ihr Publikum warten, und dass sich alle im Kulturbereich vorbildlich an die gesundheitspolitischen Vorgaben halten. Leider lässt die Gesamtsituation derzeit dennoch keine Öffnung zu." Sie "hoffe, dass sich die Situation so entwickelt, dass wir möglichst bald weitere Schritte setzen können. Vor allem die aktuelle Ausweitung der Testkapazitäten stimmt mich dafür zuversichtlich.“