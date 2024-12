Josefstadt: Föttinger und Meyer für "Sonny Boys" gefeiert

Von Susanne Zobl

Bravos, Jubel, herzlicher Applaus – das Publikum im Theater in der Josefstadt feierte nach der Premiere von "Sonny Boys" zurecht zwei Komödianten, die ihr Handwerk vollkommen verstehen. Und das ist gut so. Denn außerkünstlerische Umstände, das Warten auf den Endbericht der Kanzlei Dorda über allfälliges Fehlverhalten von Direktor Herbert Föttinger, drohten die Premiere zu überschatten. Konnten sie aber nicht, denn da sind zwei Profis auf der Bühne, die nicht nur zwei Komödianten darstellen, die sind, was sie spielen.