Burgtheater: Identitätskrise zwischen Osmanischem Reich und Gelsenkirchen

Es handelt von einem jungen Mann zwischen vielen Welten. Türke in Gelsenkirchen. Jungvater und Autor, der sich lieber mit Peter Handke und Elfriede Jelinek über den Literaturnobelpreis als mit seiner Frau über Feuchttücher unterhalten würde. Und vor allem: Was heißt schon Türke. Schließlich hat er eine Großmutter aus Schlesien. Und als „Türke“ dann auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, was muslimischen Antisemitismus betrifft. Das Thema wird mehrfach erwähnt, nicht immer plausibel. Jedenfalls nennt sich der Mann mit den vielen Identitäten konsequenterweise „Alter Ego“.

Die „Wer bin ich“- Krise

Dieses Autoren-Alter-Ego, überzeugend dargestellt von Mehmet Ateşçi, hat also eine „Wer bin ich“- Krise. An der Kassa des Drogeriemarkts (wo er Feuchttücher kaufen soll) überkommt ihn, während er über einem neuen künstlerischen Vorhaben, das irgendwas mit Herkunft und Identität zu tun haben soll grübelt, ein Traum, der ihm aus der Krise helfen wird.