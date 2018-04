Theater an der Wien: Triumph mit Brittens „Sommernachtstraum"

Im Zentrum aber steht Puck, ein androgynes Wesen, das in der Schule ein Außenseiter ist, das sich mittels bunter Brille in die Fantasiewelt von Oberon und Titania hineinträumt. Diese beiden wiederum stehen – Michieletto enthüllt das in Paolo Fantins klugem (Klassenzimmer und Turnsaal-)Bühnenbild – für Pucks Eltern. Beide sind bei einem Autounfall (man sieht das nach und nach in Videos) ums Leben gekommen. Das Waisenkind Puck baut sich daher mit ihnen sein Elfenreich auf, ehe es ganz am Ende den Tod der Eltern überwindet, aus der Scheinwelt fast getröstet ins Leben findet. Das ist berührend, poetisch, bildgewaltig und mit einer atemberaubenden Liebe zum Detail (fabelhaft die Personenführung) realisiert. Auch die Kostüme (Klaus Bruns) passen. Ein Wurf!