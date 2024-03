Theater an der Wien: Grüne befürchten gröbere Verzögerungen

Die versprochenen Uraufführungen selbst entwickelter Stoffe hingegen sind rar. Struppeck behalf sich – erfolgreich, aber wenig wagemutig – mit Jukebox-Musicals (wie „Rock Me Amadeus“): Vorhandenes Songmaterial wird zu einem inhaltlich nicht unbedingt brillanten Singspiel kompiliert. Der Weisheit letzter Schluss kann diese Programmierung nicht sein. Wenn man bedenkt, dass Musicals anderswo keine Subventionen benötigen.

Fragen tun sich aber auch bei der Sparte Oper, geleitet von Stefan Herheim, auf. Die Produktionen sind gegenwärtig im Museumsquartier zu sehen. Denn das Theater an der Wien wird grundlegend saniert. Im September 2023 gestand man ein, dass „bauwirtschaftliche und bautechnische Herausforderungen“ die Kosten erheblich – von 60 auf etwa 81 Millionen Euro – erhöhen würden, aber: „Zeitplan hält – Wiedereröffnung im Herbst 2024“. Dies wurde dem KURIER am Montag bestätigt: „Die Wiedereröffnung des Theater an der Wien ist für 12. Oktober geplant.“

Doch die Grünen haben Zweifel. Laut Ursula Berner, deren Kultursprecherin, seien bereits erhebliche Verzögerungen eingetreten. Was zur Folge hätte, dass die Arbeiten am Bühnenhaus noch nicht in Angriff genommen wurden. Die Politikerin glaubt, dass vielleicht an einem offiziellen Eröffnungstermin festgehalten werde, sie kann sich aber nicht vorstellen, dass der reguläre Spielbetrieb im Oktober aufgenommen wird.