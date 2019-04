Theater an der Wien 2019/20: Das Gesamtkunstwerk als Zielvorgabe

Mit gleich zwei Arbeiten ist Nikolaus Habjan „director in residence“. An der Kammeroper zeigt er Gounods „Faust“ als Puppenspiel; im Theater inszeniert Habjan die „Salome“ von Richard Strauss mit Marlis Petersen in der Titelpartie.

Eine andere „Salome“, nämlich die bei den Salzburger Festspielen gefeierte Asmik Grigorian, singt an der Wien die Titelpartie in Bellinis „Norma“ in der Regie von Vasily Barkhatov. Ein besonderes Anliegen ist Geyer die slawische Oper. Hier kommt mit „Halka“ des polnischen Komponisten Stanislaw Moniuszko eine echte Rarität in Starbesetzung. Piotr Beczala, Tomasz Konieczny und Corinne Winters sind hier die Protagonisten.

Weitere große Namen gibt es auch auf der szenischen Seite: Oscar-Preisträger Christoph Waltz inszeniert bekanntlich Beethovens „Fidelio“ mit Manfred Honeck am Pult. Andrea Breth zeigt ihre Deutung von Prokofjews „Der feurige Engel“ und Keith Warner setzt die Uraufführung von Christian Josts „Egmont“ (Libretto: Christoph Klimke) in Szene. Dirigent ist hier Michael Boder. Dazu kommen Mozarts „La clemenza di Tito“ in der Regie von Sam Brown, Spontinis „La Vestale“ mit Elza van den Heever in der Umsetzung von Johannes Erath.