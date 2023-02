Thea Ehre und Cornelius Obonya auf der Berlinale: Trans Femme Fatale und Täter-Protokoll

Thea Ehre als Leni scheint von innen heraus zu leuchten und die soziale Misere um sie herum mit ihrem unschuldigen Licht zu erhellen. Gleichzeitig bleibt sie geheimnisvoll und spielt ihr eigenes, faszinierendes Spiel in einem Drama, in dem Identität und Begehren den Motor der Erzählung darstellen.

Geboren 1999 in Wels, studierte Ehre an der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und arbeitet als Schauspielerin und Performerin. „Bis ans Ende der Nacht“ ist zwar ihr Kinodebüt, doch das aufmerksame Fernsehpublikum kennt sie aus der Serie „Vorstadtweiber“, wo sie in zwei Folgen mitwirkte. Derzeit kann man sie auch im Volkstheater in der Performance „Fugue Four: Response“ sehen. Noch gibt es Tickets.