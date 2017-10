"The Walking Dead": Staffel acht ab 23. Oktober

Die erfolgreiche US-Serie „The Walking Dead“ geht weiter. Am Programm steht die bereits achte (!) Staffel. Laut Presseaussendung stehen die Zeichen auf Krieg. Die zwei Rivalen Rick und Negan werden sich am Schlachtfeld treffen. Die skrupellosen Saviors von Negan sind zwar in der Überzahl und haben mehr Waffen – doch Rick und die verbündeten Gemeinschaften kämpfen für das Versprechen einer besseren Zukunft und eines freien Lebens ohne die Schreckensherrschaft eines Einzelnen.

Es geht bei diesem Kampf um die Vormachtstellung in einer Welt, in der sich nach der Apokalypse Zombies durch die Gegegend jausnen und die Ressourcen knapp sind. Es spritzt das Blut, fliegen Köpfe durch die Luft und werden Innereien verspeist.

Foto: AMC Film Holdings LLC/Sky

Die Serie, die seit 2010 in verlassenen Gegenden des US-Bundesstaats Georgia gedreht wird und auf einer Comicreihe von Robert Kirkman basiert, erfreut sich weltweit größter Beliebtheit: "The Walking Dead" rangiert hinter "Game of Thrones" auf Platz zwei der Liste mit dem am häufigsten illegal heruntergeladenen Serien, was ein Indikator für ihre Popularität ist. Aber auch auf legalem Weg sind viele Menschen dabei: In den USA sitzen pro Folge durchschnittlich 13 Millionen vor dem Fernseher; in Deutschland sind es zwischen 330.000 und 380.000 Zuschauern.

Gewinnspiel

Im Rahmen der Sky Night Tour können Fans am 23. Oktober in Wien sowie am 24. Oktober in Graz die erste Folge der 8. Staffel auf der großen Leinwand im Kino erleben. Der KURIER verlost für Wien (23.10. im UCI Millenium City) 3x2 Karten. Eine eMail mit dem Betreff "walking" an [email protected] genügt. Die Gewinner werden per eMail verständigt. Teilnahmeschluss ist der 18. Oktober um 23.59 Uhr.

Walking Dead - Staffel 8: Ab 23. Oktober, weniger als 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung, zeigt Fox bei Sky die neuen Folgen als exklusive Österreich-TV-Premiere. Die neuen Episoden sind zudem ab 23.10. auf dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar. Die Box Sets der Staffeln 1-7 sind bereits online über Sky Ticket verfügbar.