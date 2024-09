„The Vandalist“ von Noga Erez: Die Liebe in der Krise und im Krieg

„PC People“ ist ein Song, der sich humorvoll-kritisch mit politischer Korrektheit auseinandersetzt, der Frage nachgeht, wann sie zu viel und einschränkend wird. „Der Sinn von politisch korrekter Sprache ist, die Gewalt in der Kommunikation zu verhindern“, erklärt die 34-Jährige. „Aber in der Cancel Culture werden genauso viele oder mehr gewalttätige Worte jenen Leuten entgegengeschleudert, die zufällig ein Wort falsch gebraucht haben. Ori und ich sind die liberalsten, progressivsten Leute – bemüht, wachsam gegenüber jeder Art von Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Unterdrückung zu sein. Jeder weiß das. Deshalb dachten wir, es ist lustig, wenn so etwas von uns kommt.“

Den Titelsong „The Vandalist“ hat Erez allen Leuten gewidmet, die sie falsch zitierten, als sie 2021 in einem Interview über die komplexen Probleme in ihrer Heimat und in ihren Nachbarländern sprach, was einen Shitstorm ausgelöst hat. „Die Leute machten sich dadurch ein Bild von mir, das sehr einseitig war, nur weil es einfacher für sie war. Und ich verstehe das auch: Je gestresster ich bin, desto weniger kann ich komplexes Denken brauchen. Ganz besonders, wenn so viel passiert, wie gerade jetzt in Israel, will ich, dass man mir sagt, die Dinge sind entweder so oder so. Denn alles dazwischen ist zu verwirrend, um damit fertig zu werden. Aber es war schon frustrierend, entweder extrem so oder extrem anders dargestellt zu werden.“

Detailliert will sie darauf nicht eingehen, weil sie nicht „den falschen Leuten ein Forum“ geben will. Aber es ist klar, dass sie als Aktivistin, die jetzt in Krankenhäusern und bei Demos gegen Premierminister Netanjahu auftritt, im ständigen Zwiespalt zwischen der Loyalität und dem Mitgefühl gegenüber dem Leiden in ihrer Heimat und der Empathie gegenüber den zivilen Opfern im Gazastreifen steht. Man spürt es deutlich, wenn sie resigniert und seufzend auf den Punkt bringt, was ihr in dem komplexen Konflikt am wichtigsten ist: „Ich wünsche mir einfach nur, dass das alles schnell vorbei ist.“