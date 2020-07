The Streets: Mixtape mit einer prominent besetzten Gästeliste

„None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive“ heißt die neue Arbeit von Mike Skinner alias The Streets, die er nicht als neues Album, sondern als Mixtape oder „Rap-Duett“ versteht. Egal. Es ist auf jeden Fall das seit Jahren erhoffte Lebenszeichen des mittlerweile 41-jährigen Briten, der 2004 mit Songs wie „Fit But You Know It“ und „Dry Your Eyes“ seine bisher größten Erfolge feiern konnte. Es waren minimalistisch wie kantig daherkommende Alternativen zum überproduzierten Hip-Hop aus den USA – ganz ohne Goldketterl-Limousinen-Mentalität.