Neuer Trailer zu "The Regime" - ab März auf Sky

Für die teilweise in Wien gedrehte Serie "The Regime" mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet wurde nun ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht (siehe unten).

Die Dreharbeiten in Wien fanden Ende Jänner statt und liefen rund vier Wochen. Dabei wurde u. a. in und vor Schloss Schönbrunn, im Gartenpalais Liechtenstein und in der Wiener Hofburg gedreht.

„The Regime“ erzählt die Geschichte eines Jahres innerhalb der Palast-Mauern eines modernen europäischen Regimes, das sich langsam aufzulösen beginnt. Zum Cast gehören noch Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton und Hugh Grant. Will Tracy fungiert als Autor und Showrunner sowie als Executive Producer neben Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears und Jessica Hobbs. Drehbuchautor:innen sind Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart und Jen Spyra.