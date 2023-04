Erster Teaser Trailer zu Wiener Winslet-Serie veröffentlicht

Stephen Frears ("The Queen") und Jessica Hobbs ("The Crown") führen Regie bei der Serie, die von Will Tracy geschrieben wurde, der auch ausführender Produzent und Showrunner ist. Zu den ausführenden Produzenten gehören Winslet, Frears, Frank Rich und Tracey Seaward. Hobbs fungiert als Co-Executive Producer. Der Writers' Room besteht aus Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart und Sarah DeLappe.

Es ist Winslets dritte Miniserie für HBO nach „Mildred Pierce“ aus dem Jahr 2011 und „Mare of Easttown“ aus dem Jahr 2021. Vor kurzem hat sie sich wieder mit „Titanic“-Regisseur James Cameron zusammengetan, um in „Avatar: The Way of Water“ (2022) die Hauptrolle zu spielen.