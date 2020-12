"The Prom“ mit Meryl Streep: Frohbotschaft mit Gesang und Tanz

Mit „The Prom“ adaptierte er ein Broadway-Musical von 2018, das die Geschichte von ein paar abgehalfterten Broadway-Stars erzählt, die in New York niemand mehr sehen möchte. Gerade wollen sie die Premiere ihres neuesten Musicals „Eleanor!“ feiern, als auch schon die ersten Kritiken eintrudeln. Und die sind vernichtend: „Kaufen Sie sich lieber einen Strick und hängen Sie sich daran auf, bevor Sie sich dieses Stück anschauen“, schreibt der Chefkritiker der New York Times. Danach ist Schluss mit lustig.

Dee Dee Allen, die Veteranin der traurigen Truppe und von Meryl Streep – wieder einmal – Oscar-verdächtig gespielt und ihr schwuler Sidekick Barry können sich die Verrisse nicht erklären. Einzig der Manager hat eine Erläuterung zur Hand: „Niemand mag Narzissten.“

Am Tiefpunkt ihrer Karriere angekommen – „Willkommen in der Arbeitslosigkeit“ – entdeckt eine der Bühnen-Tänzerinnen (Nicole Kidman) eine Twitter-Meldung: In einem kleinen Ort in Indiana wird der Schulball abgesagt, weil die konservative Direktorin verhindern möchte, dass eine lesbische Schülerin namens Emma dort Hand in Hand mit ihrer Freundin auftaucht.