"The Parisian Woman“ in den Kammerspielen: Die Politik ist ein Kartenhaus

Die Story kommt Ihnen bekannt vor? Richtig. Denn ihr Schöpfer heißt Beau Willimon, der etwa die Erfolgsserie „House of Cards“, aber auch den Politthriller „The Ides of March“ (mit George Clooney) kreierte und ein amerikanischer Polit-Insider ist. Immerhin war Willimon Kampagnenberater für Hillary Clinton bei deren Wahl in den US-Senat; auch Präsidentschaftskandidaten beriet der Erfolgsautor.

Warum diese lange Vorbemerkung? Weil sie nötig ist, um zu verstehen, wie aktuell, wie realitätsnah Willimons Stück „The Parisian Woman“ ist, das in den Kammerspielen der Josefstadt seine bejubelte deutschsprachige Erstaufführung feierte. Waren es in „House of Cards“ noch Frank Underwood und seine Frau Claire, die als zu allem fähige Strippenzieher den Ton angaben, so sind es hier eben Tom und Chloe.