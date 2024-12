"The Other Sound of Music": Musikschätze aus Österreich

Das Wiener Label Edition Hawara (editionhawara.com) hat ihre erste Compilation herausgegeben: Sie heißt „The Other Sound of Music“ und liefert mit dem Untertitel „Forgotten Austrian Treasures From The 1980s“ gleich eine Orientierungshilfe dazu. Es geht also um österreichische Musik, die damals unter der Wahrnehmungsgrenze geblieben ist.