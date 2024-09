The Magnetic Fields mit "69 Love Songs" im Volkstheater

Vor 25 Jahren schrieben die Magnetic Fields mit "69 Love Songs" eine der besten Liedersammlungen der Musikgeschichte – zumindest was den Themenbereich Herz und Schmerz angeht. Die US-Band aus Boston hat nach diesem großen Wurf aber auch stark nachgelassen und in den folgenden Jahren kaum noch Überzeugungsarbeit geleistet.

Gut also, dass die um Singer-Songwriter Stephin Merritt agierende Combo nun ausschließlich mit ihren 69 Liebesliedern nach Wien kommt: The Magnetic Fields werden heute, Sonntag, und am Montag im Wiener Volkstheater auf der Bühne stehen bzw. sitzen.

Für beide Auftritte gibt es noch Karten. www.volkstheater.at