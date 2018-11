"The Kominsky Method": Michael Douglas in neuer Netflix-Comedy

Produzent der rührenden Komödie ist Chuck Lorre, Schöpfer von Serienhits wie „Two And A Half Men“ und „ The Big Bang Theory“. In der neuen Produktion schlägt Lorre leisere Töne an, es gibt auch – anders, als man es von seinen Serien gewohnt ist – keine Lacher aus der Konserve. Dafür Augenzwinkern: „ The Big Bang Theory? Das ist doch Einheitsbrei!“, heißt es in der ersten Folge.

„The Kominsky Method“ ist ab heute beim Streamingdienst Netflix abrufbar.