"The Italian Stallion": Die Rocky-Saga als Bildband

Vor allem der erste Teil der „Rocky“-Reihe ist unerreicht: Der Boxfilm aller Boxfilme wurde bei der Oscar-Verleihung 1977 mit drei Preisen ausgezeichnet, darunter als bester Film. Erzählt wird darin die Geschichte eines einfachen Mannes, der es mit Talent und viel Willenskraft nach oben schafft, um dort nach 15 Runden zu verlieren.

Beim Durchblättern dieses schwergewichtigen Buches hört man am besten „Eye of the Tiger“ von der Band Survivor in Dauerschleife. Vergessen Sie dabei nicht auf Ihre Beinarbeit!