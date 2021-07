"The Help" dominierte US-Schauspielpreise

Dujardin setzte sich gegen Brad Pitt ("Die Kunst zu gewinnen - Moneyball"), Leonardo DiCaprio (" J. Edgar"), George Clooney ("The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten") und den mexikanischen Schauspieler Demian Bichir ("A Better Life") durch. Viola Davis, die in "The Help" ein schwarzes Hausmädchen spielt, behauptete sich gegen Meryl Streep als Margaret Thatcher in "Die eiserne Lady", Michelle Williams ("My Week with Marilyn"), Tilda Swinton ("We need to talk about Kevin") und Glenn Close ("Albert Nobbs").

Christopher Plummer bekam den Preis in der Kategorie bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Beginners". Bei den Frauen hatte sich Octavia Spencer unter anderem gegen die Favoritin Berenice Bejo aus "The Artist" durchgesetzt. Beide Schauspielerinnen sind auch in der Kategorie beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert.

Die SAG-Preise gelten als zuverlässige Vorboten für den Oscar. Im vorigen Januar hatten Colin Firth (" The King`s Speech") und Natalie Portman ("Black Swan") als Hauptdarsteller und Melissa Leo und Christian Bale für "The Fighter" als Nebendarsteller die SAG-Trophäen gewonnen, alle vier wurden auch bei den Academy Awards ausgezeichnet.