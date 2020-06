The Grandmaster: Kung-Fu als Ausdruckstanz

Zum Frühstück gibt es die üblichen Katastrophen-Meldungen im Fernsehen. Dann folgt der typische Stau im Morgenverkehr. Mit Frau und zwei Kindern steckt Brad Pitt als engagierter Familienvater in der Kolonne und übt sich in Geduld – bis unvermutet Panik ausbricht. Menschen beginnen sich plötzlich wie Epileptiker am Boden zu winden, ihre Augäpfel verdrehen sich. Und dann rasen sie auf ihre Nachbarn los, um sie – in Zombies zu verwandeln.

Marc Forsters düsterer Katastrophen-Thriller setzt trotz Zombie-Attacke auf größtmöglichen Realismus. Er konzentriert globale Ängsten wie Überbevölkerung und Pandemie auf die Figur des infizierten Untoten, der in wilden Massenbewegungen über die Restbevölkerung herfällt. Auch Brad Pitt mutiert nie zum Superhelden, sondern lediglich zum tapferen Familienvater.

Dabei gelingen Forster immer wieder bedrückende Bilder – etwa, wenn Horden von Zombie-Leibern über die Mauern von Jerusalem klettern wollen. Oder ein Flugzeug zum Absturz bringen.

Als Horrorfilm ist „World War Z“ allerdings nicht sehr gruselig; und im Realismus-Thriller nimmt sich der Zombie mit seinen klappernden Zähnen immer auch ein wenig lächerlich aus.

KURIER-Wertung: **** von *****

INFO: Science Fiction. "World War Z". USA/ MALTA 2013. 116 Min. Von Marc Forster. Mit Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz.