The Flaming Lips mit "Oczy Mlody"

In grauen Zeiten sehnt man sich gelegentlich nach ein bisschen Farbe im Leben. Das haben sich wohl auch die Flaming Lips gedacht, als sie sich nach drei Jahren Pause zu einem neuen Album motivieren konnten. Angetrieben von Wayne Coyne (Bild), der bei Konzerten gerne auf einem Einhorn über die Bühne reitet oder in einer riesigen Plastikblase über das Publikum rollt, lassen die Lips die Synthesizer fauchen und surren.

Zu zuckersüßen Melodien auf alten Casio-Keyboards, leidenden Streichern und zärtlichem Hauchgesang (Ohh! Uhh! Ahh!) wird ein bizarres Wunderland errichtet, in das sich bereits Alice geträumt hat. Bei all den guten Ideen und Momenten, die "Oczy Mlody" ohne Zweifel hat, sind die Songs oft zu wenig ausgearbeitet. Zu den Höhepunkten des einstündigen Drogentrips zählen "How??" und die Schlussnummer "We A Family", in der Miley Cyrus nicht negativ auffällt.