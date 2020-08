"The Climb": Die Frau meines besten Freundes

In den meisten US-Filmen wäre solch ein Zwischenfall das Ende der Freundschaft und bestenfalls Anlass zur Rache: „Aber uns hat es interessiert, andere Möglichkeiten durchzudenken.“

Er selbst wurde mit der Tatsache konfrontiert, dass einguter Freund von ihm mit seiner Ex-Freundin geschlafen habe, erzählt Covino. Während einer seiner Radtouren hatte er darüber nachgedacht, wie er mit diesem Ereignis umgehen sollte – und genau in dieser Situation sei ihm die Idee zu „The Climb“ gekommen: „Kyle und ich haben beim Schreiben verschiedene private Erfahrungen in das Drehbuch einfließen lassen und dann unsere beiden Hauptfiguren zugespitzt: In Wirklichkeit bin ich nicht so ein Arschloch wie Mike im Film, und auch Kyle ist nicht so eine Lusche.“

Im klassischen Männerfreundschaftsgenre, das gerne auf den Namen „Bromance“ hört – eine Wortmischung aus „Bro“ (Bruder) und „Romance‘ – spielen Frauen meist eine untergeordnete, wenn nicht gar störende Rolle. Sie sind es, die beste Freunde auseinanderbringen oder deren Freundschaft auf den Prüfstand stellt. Auch in „The Climb“ droht das eingeschworene Männer-Ensemble immer wieder an einer Frau zu zerbrechen, der zudem auch noch die Rolle der Spaßbremse zufällt.