„Terra Mater“ punktet in Cannes

Neben klassischen Natur-Dokus will man in Zukunft auch vermehrt auf Filme setzen, die nicht nur die unberührte Welt zeigen, sondern auch brisante Umweltthemen aufgreifen: Gerade arbeiten die Terra Mater Factual Studios wieder an einem Projekt mit Leonardo DiCaprios Produktionsfirma Appian Way. 2016 war in Kooperation bereits „The Ivory Game“ über den illegalen Elfenbeinhandel entstanden. Der Film wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, schaffte es unter anderem auf die Oscar-Shortlist für die beste Kino-Doku.