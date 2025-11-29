Gewinner Show und Unterhaltung

Vogl und Ostrowski: "Beweis, wie viel mit der Kultur möglich ist"

Teresa Vogl und Michael Ostrowski wurden für ihre gemeinsame Sendung "100 Jahre Radio" in der Kategorie Show und Unterhaltung ausgezeichnet. Und mussten sich eine Romy teilen. Wie sie sich das aufteilen werden? "Ein Jahr bei mir - ein Jahr bei dir".
29.11.25, 06:28
Kommentare

Ein Fest für ein Jahrhundertmedium: „100 Jahre Radio“ feierte ein wichtiges Stück Mediengeschichte. Nun gab es erneut Grund zu feiern: Das Moderatoren-Duo Teresa Vogl und  Michael Ostrowski durfte für die Show die ROMY entgegennehmen. 


 

