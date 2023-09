Teresa Präauer und Clemens J. Setz haben Chancen auf das Double

Die fünfköpfige Jury hat insgesamt 137 belletristische, essayistische, lyrische und dramatische Werke gesichtet, die zwischen dem 10. Oktober 2022 und dem 10. Oktober 2023 erschienen sind bzw. noch erscheinen werden. Auf der Longlist mit zehn Titeln stehen zudem: „Wovon wir leben“ von Birgit Birnbacher (Zsolnay), „Oben Erde, unten Himmel“ von Milena Michiko Flašar (Wagenbach), „Wir werden fliegen“ von Susanne Gregor (Frankfurter Verlagsanstalt), „Eigentum“ von Wolf Haas (Carl Hanser), „Nachtfrauen“ von Maja Haderlap (Suhrkamp), „Begabte Bäume“ von Bodo Hell (Droschl), „Dschomba“ von Karin Peschka (Otto Müller) und „Kleine Schule des Fliegens“ von Christina Walker (Braumüller).

Auf der Shortlist für den Debüt-Preis finden sich auch „Drama“ von Arad Dabiri (Septime) und „Männer töten“ von Eva Reisinger (Leykam).

In einem weiteren Schritt wählt die Jury fünf Titel für die Shortlist aus, die am 10. Oktober veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung am 6. November erfahren die Autoren der Shortlists, wem der Österreichische Buchpreis (20.000 Euro) und der Debütpreis (10.000 Euro) zuerkannt werden. Alle anderen Finalisten erhalten 2.500 Euro.

Anlässlich der Bekanntgabe erscheint eine Broschüre mit ausführlichen Leseproben, die in österreichischen Buchhandlungen ab dem 5. September aufliegt. Der Österreichische Buchpreis wird vom Kulturministerium, dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und der Arbeiterkammer Wien ausgerichtet.