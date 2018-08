Teodor Currentzis: Roll over Beethoven

Der Autor dieser Zeilen muss einräumen, dass er im Vorfeld des Konzertes, die Interpretation von Currentzis bei der Neuproduktion von Mozarts „Clemenza di Tito“ im Rahmen der Festspiele 2017 noch im Ohr habend, größte Skepsis hatte. Dass sich Currentzis in das Kernrepertoire der besten Orchester der Welt, etwa der Wiener oder der Berliner Philharmoniker, vorwagt, noch dazu bei einem Festival, dem Qualität über alles geht, grenzt an Chuzpe.

Nach dem Auftaktkonzert muss man jedoch einräumen: Das ist ein faszinierendes Projekt und hundertmal spannender als der nächste Versuch im Wettbewerb, Beethovens Symphonie noch um eine Spur ästhetischer, besser zu spielen. Ja, gerade in Salzburg muss so eine Übermalung, eine solche Dekonstruktion möglich sein. Man verlässt das Konzert aufgewühlt, in einem emotionalen Zwischenreich von Begeisterung und Ratlosigkeit.

Teodor Currentzis rast mit seiner musicAeterna durch die meisten Passagen dieses Werkes. Die Musikerinnen und Musiker (mit Ausnahme jener, die aus technischen Gründen sitzen müssen, wie etwa die Cellisten), stehen während des ganzen Konzertes und wirken dadurch solistischer, auch wenn es hier ums Kollektiv geht.

Einige melodische Stafetten, zwischen Streichern und den historischen Blasinstrumenten, sind beglückend. Es gibt jedoch kaum eine traditionell musizierte Phrase, das meiste wird im Staccato abgehandelt. Jede Form von Pathos ist weggeblasen, die gesamte Interpretationsgeschichte geschreddert.

Diese Neunte, ob nun von Beethoven oder von Currentzis, ist kein triumphales Gemälde, sondern ein hartes Ringen um die Form, ein Herantasten an historische Größe, zwischen Schüchternheit und Arroganz, ein architektonisches Wunderwerk, das gerade noch stehen bleibt und nicht in sich zusammenfällt. Auch das zeigt die Genialität von Beethoven – was bei ihm an Ausreizung alles möglich ist.