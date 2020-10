"Tenet" spielte weltweit 300 Mio. Dollar ein: In den USA schwach

Christopher Nolans Thriller "Tenet" hat am vergangenen Wochenende weltweit die 300-Millionen-Dollar-Grenze (etwa 256 Millionen Euro) an den Kinokassen überschritten. In den USA, wo viele Kinos nach wie vor geschlossen sind, spielte "Tenet" bisher aber nur rund 45 Millionen Dollar (etwa 38 Millionen Euro) ein.

Disneys "Hocus Pocus", eine Komödie aus dem Jahr 1993, die rechtzeitig vor Halloween erneut in die Kinos gebracht wurde, brachte am vergangenen Wochenende in Nordamerika mit 1,9 Millionen Dollar (1,6 Millionen Euro) fast genauso viel ein wie "Tenet" (2,7 Millionen Dollar bzw. 2,3 Millionen Euro). "The New Mutants", der neue Film aus dem "X-Men"-Universum, spülte 1 Million Dollar (rund 850.000 Euro) in die Kinokassen.

Das schwache Ergebnis von "Tenet" hat auch damit zu tun, dass in großen Märkten wie Los Angeles und New York die Kinos noch nicht wieder geöffnet haben. Außerhalb der USA schnitt der 200-Millionen-Dollar teure Film am vergangenen Wochenende mit 14,2 Millionen Dollar (12,11 Millionen Euro) deutlich besser ab. Damit stieg das weltweite Einspielergebnis auf 307 Millionen Dollar (etwa 262 Millionen Euro). Das Filmstudio Warner Bros. hatte sich dazu entschieden, den Film trotz der Coronakrise in die Kinos zu bringen und nicht auf Streamingdienste auszuweichen.