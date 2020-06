Tempo und Witz: Gorkij im Volkstheater

In russischen Theaterstücken geht es meist um gelangweilte Wohlhabende, die auf Landgütern in der Gegend herumsitzen und sich dekorativen Hobbys wie Alkohol- oder Eifersucht widmen. Dass sich gleichzeitig draußen die Welt verändert (russische Theaterstücke spielen stets vor einer Revolution) kriegen sie erst mit, als es zu spät ist.

Das ist in Maxim Gorkijs "Kinder der Sonne" nicht anders. Das Besondere an diesem Stück: Während man drinnen noch mit so wesentlichen Fragen befasst ist wie "Wer liebt wen und heiratet ihn doch nicht", ist draußen bereits die Hölle los: Die Cholera ist ausgebrochen, und die Revolution auch. Die Figuren in diesem Stück sind bereits tot, sie wissen es nur noch nicht.

Gorkij zeigt auf gnadenlos komische Weise das Versagen der Elite: Wir sehen Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle, die von einer strahlenden Zukunft für die Menschheit faseln, sich aber in Wahrheit nur für ihre Eitelkeiten, hormonellen Befindlichkeiten und Angstneurosen interessieren.