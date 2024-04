Taylor Swift mit neuem Album und Poesie-Offensive

© REUTERS / MARIO ANZUONI Taylor Swift bei den Grammys, wo sie das neue Album angekündigt hat

„The Tortured Poets Department“, das neue Album von Megastar Taylor Swift, erscheint am Freitag. Alles, was man schon darüber weiß und was eine Pop-Up-Bibliothek damit zu tun hat.