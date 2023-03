Taylor Swift: Neue Songs fürs Stadion

US-Superstar Taylor Swift hat ihre US-Stadiontour mit neuer Musik eingeläutet. "Zur Feier der 'The Eras Tour' veröffentliche ich heute um Mitternacht vier bisher unveröffentlichte Songs", schrieb die 33-Jährige am Donnerstag (Ortszeit) in einer Instagram-Story. Die Tournee startet am heutigen Freitag in Glendale, Arizona, anschließend ist Swift bis August unterwegs.

Die vier neuen Lieder tragen die Titel: "Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor's Version)", "If This Was a Movie (Taylor's Version)" und "All of the Girls You Loved Before."