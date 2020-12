"Evermore": Taylor Swift kündigt überraschend weiteres neues Album an

"Um es poetischer auszudrücken", so die 30-Jährige weiter, "es fühlt sich an, als ob wir am Rande des folkloristischen Waldes standen und die Wahl hatten: uns umzudrehen und zurückzugehen oder weiter in den Wald dieser Musik zu reisen. Wir haben uns entschlossen, tiefer hineinzuwandern." Swift hat wie bei "folklore" erneut mit Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) and Justin Vernon (Bon Iver) gearbeitet. Das Album gibt es vorerst als Download, CD und Vinyl folgen.