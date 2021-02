Taylor Momsen: „Mir war egal, ob ich lebe oder sterbe“

„Songschreiben war für mich immer erlösend gewesen. Aber da konnte ich lange Zeit keine Gitarre angreifen. Denn damals konnte ich mir noch nicht erlauben, mich so tief in diese Wunden hineinzudenken. Das kam erst später, als ich begann, wieder all die Alben zu hören, die mir früher Trost und Hoffnung gegeben hatten.“

Der Albumtitel „Death By Rock And Roll“, spielt aber nicht auf die Verluste an. In dem gleichnamigen Song geht Momsen darauf ein, wie ihr schon lange vor Corona der Zustand der Welt zusetzte und sie das Gefühl hatte, dass alle verrückt spielen und ein Volksaufstand bevorsteht. Die Phrase „Death By Rock And Roll“ hat sie von Khandwala. „Er hat das immer gesagt, und es hatte nichts Trauriges an sich. Es bedeutete: Lebe dein Leben so wie du es willst. Es bedeutete die ultimative Freiheit“.