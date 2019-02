"Tatort": Zu jeder vollen Stunde geschieht ein Mord

Die Vorlage zu diesem Franken-„ Tatort“ lieferte Drehbuchautor Erol Yesilkaya ein privates Erlebnis. „Es stand einmal bei meiner, damals schwangeren Frau eine Lebensmittelvergiftung im Raum. Es war so, dass ich mir gedacht habe, wenn unserem ungeborenen Kind deshalb etwas passiert, flippe ich aus. Es war das erste Mal, dass ich so gefühlt habe.“ Es ging schließlich gut aus, und es wurde zu dem gesunden Kind noch eine Buch-Idee dazu geboren, die der Bayerische Rundfunk nun umsetzte.

Ringelhahn und Voss stehen diesmal schwer unter Druck, was die beiden Ermittler auch als Menschen an ihre Grenzen bringt. „Diese Ticking-Clock-Geschichte gibt dem Ensemble die Möglichkeit zu zeigen, was in ihm steckt. Dazu gehören auch die verschiedenen Zugänge und Ansichten, die die beiden Kommissare haben und die damit auf eine harte Probe gestellt werden“, erklärt Regisseur Sebastian Marka. Der Spannungspegel beim Zuschauer bleibt hoch. „In diesem Film wird die ganze Zeit Gas gegeben. Es ist das der Versuch, das Publikum in diese Geschichte reinzusaugen.“