Choreografin Dada Masilo 39-jährig gestorben

Die südafrikanische Choreografin Dada Masilo, deren Arbeiten wiederholt auch beim ImPulsTanz-Festival in Wien zu sehen gewesen sind, ist tot. Sie sei im Alter von nur 39 Jahren gestorben, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Masilo war insbesondere mit Neuerzählungen klassischer Stoffe ein Star des zeitgenössischen Tanzes.

Mit „Dada Masilo’s Hamlet“ ist es der südafrikanischen Choreografin und Tänzerin bei ImPulsTanz heuer im Burgtheater gelungen, an ihre Erfolge der letzten Jahre anzuschließen, die alle bereits bei diesem Festival zu sehen waren, hieß es in der KURIER-Kritik. Masilo war einst Tänzerin im Ensemble von William Kentridge, lernte u. a. bei Anne Teresa de Keersmaeker und war mit ihrer Compagnie „Dance Factory“ in Johannesburg beheimatet.